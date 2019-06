Vamos à Carcagónia?

O IX Encontro de Escritores de Língua Portuguesa, iniciativa da UCCLA , termina este sábado na cidade da Praia, em Cabo Verde © TSF

"Lemos as nuvens, as caras da mãe e do pai, lemos a luz, o olhar, a forma de caminhar." Foi mais ou menos assim que o escritor José Fanha se dirigiu à plateia, sentada na Biblioteca Nacional de Cabo Verde. Algumas crianças, poucas, e um punhado de adultos. Pouca gente, portanto, para ouvir falar de literatura infantojuvenil. Os escritores não se acanharam. E deram voz à fantasia. Viajaram no tempo das memórias. Voltaram à infância.

Também a são-tomense Olinda Beja nos falou das histórias contadas pelas avós, da imaginação do Strong, o velho Strong que lhe enchia o mundo de personagens. Ela escutava, sentada no tronco de uma árvore de pão. A menina é hoje escritora e contadora de histórias. Uma estória, ou história, é sempre um lugar de afeto e de emoção.

O IX Encontro de Escritores de Língua Portuguesa, iniciativa da UCCLA , termina este sábado na cidade da Praia, em Cabo Verde.