Zeca Afonso foi "abandonado" pela cidade onde nasceu

Aveiro pouco fez por honrar a memória de Zeca Afonso. A convicção é do núcleo regional de Aveiro da Associação José Afonso, que diz que o músico português foi "abandonado pela cidade" onde nasceu. A terra onde Zeca nasceu há 90 anos tem apenas uma pedra num jardim com o seu nome. Para evitar que o património se perca, está a circular uma petição para declarar a obra de José Afonso de interesse nacional. A petição já tem mais de onze mil assinaturas.

Há muito a fazer pela memória de Zeca Afonso na terra onde nasceu, conta-nos Carmo Marques, do Núcleo de Aveiro da Associação José Afonso, que se recusa a abandonar a sua memória. Para isso, era obrigatório comemorar os 90 anos do seu nascimento.

Este Núcleo da AJA, fundado em 2011, através de parcerias, todos os anos tem lembrado Zeca Afonso. O ano passado foi na praça do Peixe, este ano é no Avenida Café Concerto, com um concerto tributo dos Couple Coffee. Um duplo tributo: a Zeca Afonso e a Alípio de Freitas, para quem o músico português chegou a fazer uma música.

Para que Zeca não fique esquecido, há uma petição a circular que apela a que a sua obra seja considerada como património nacional. "A própria obra está em risco com a falência da MoviePlay. Acho que faz todo o sentido lembrar o Zeca todos os dias, quer pela obra, quer pelo seu exemplo de cidadania".

A AJA promete que Zeca não cairá no esquecimento.