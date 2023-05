Intervir, informar e acordar consciências no Festival do Maio

© DR

O Parque Urbano do Seixal volta a ser o palco do Festival do Maio, em quarta edição, mas sempre com o objetivo de promover propostas artísticas que tenham como elemento central do seu discurso a intervenção: desde a política à crítica social, passando pelo ativismo ambiental e pelas lutas contra a discriminação de raça e género.

Intervir, informar e acordar consciências está no propósito do festival que vê a música também com o papel fundamental de esclarecimento e mobilização dos cidadãos na persecução de ideais que conduzam a sociedades mais evoluídas e mais justas.

Prétu, Moullinex e a canadiana Peaches são os nomes do cartaz desta sexta-feira e Sam The Kid com Orelha Negra e Orquestra (de 24 elementos) e Gabriel O Pensador completam o alinhamento no sábado que vai ter ainda no vídeo, com poemas, uma outra forma de acentuar o cunho interventivo.

A entrada no festival é livre, mas sujeita à lotação do recinto, as portas abrem às 19h00 e o início dos espetáculos é às 21h00.