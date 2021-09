Iolanta, de novo em Portugal, de novo em concerto

© créditos rservados

Iolanta, foi escutada a primeira vez em Portugal, em 2006, também em versão de concerto como vai ser esta noite, na abertura da temporada, com a Orquestra Sinfónica Portuguesa e o Coro do Teatro S. Carlos. A diretora artística Elisabete Matos, ressalva a musica melodiosa de Iolanta e o inicio em jeito de camara.

Com libreto do irmão do próprio compositor, esta é uma história antiga de uma donzela, princesa, cega, que o pai criou um mundo só dela para que ela pudesse sentir esse mundo, mas foi depois o amor que a fez ver de novo.

É com esta ideia de ver de novo as cores do mundo que parte a directora artitica do teatro S.Carlos, para a nova temporada que hoje começa, olhar de novo e ver.

Iolanta em versão de concerto, mas também fica a esperança de um dia Iolanta, chegar em plano ao palco do teatro S.carlos, em versão encenada, para que foi escrita.

Iolanta, de Piotr Ilitch Tchaikovski, Libreto de Modest Tchaikovski,

Zarina Abaeva, Iolanta

Misha Didyk, Vaudémont

Evgeny Stavinsky, René

Guriy Guryev, Robert

Alexander Milev, Bertrand

Marco Alves dos Santos, Alméric

Carla Caramujo, Brigitta

Patrícia Quinta, Laura

Luís Rodrigues, Ibn Hakia

Maria Luísa de Freitas, Martha

Graeme Jenkins, Direção Musical

Coro do Teatro Nacional de São Carlos

(maestro titular Giampaolo Vessella)

Orquestra Sinfónica Portuguesa

(maestrina titular Joana Carneiro)

Iolanta, opera de Tchaikovski, em versão de concerto, hoje, dia 29 de setembro de 2021, no Teatro S.Carlos, em Lisboa, às 20h00, sábado também às 20h00 e domingo às 16h00.