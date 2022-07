Iron Maiden, Metallica e vários festivais não só. Julho é o mês do heavy metal em Portugal

Os Iron Maiden também escolheram Portugal para finalizarem a digressão europeia © Midiorama

Por Nelson Santos 18 Julho, 2022 • 07:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O aparente regresso à normalidade após mais de dois anos em suspenso devido à pandemia de Covid-19, deixou os grupos musicais e a generalidade da cultura numa situação difícil, tanto para quem vivia dela, como para quem estava acostumado a consumi-la. Os subgéneros mais duros do rock não estiveram imunes a isso mas, hoje, tudo parece estar a mudar para melhor, para aquilo a que, afinal, estávamos habituados antes de março de 2020. No passado dia 8, os norte-americanos Metallica ajudaram a lotar o Passeio Marítimo de Algés perante 55,000 pessoas, onde concluíram uma sequência de festivais pela Europa.

No dia 31 de julho, os outros gigantes do género heavy metal, os Iron Maiden, também escolheram Portugal - curiosamente, o mesmo concelho, Oeiras - para finalizarem a digressão europeia. O Estádio Nacional vai receber o encerramento da Legacy Of The Beast World Tour "22, depois do adiamento a que a data de 2021 também esteve sujeita. Quase um ano após "Senjutsu", o 17º e mais recente álbum de estúdio dos britânicos, espera-se uma banda veterana em forma, naquele que será também o 17º concerto dos Iron Maiden em terras portuguesas. Como bandas de suporte, virão os neerlandeses Within Temptation e os australianos Airbourne.

Já esta segunda-feira, dia 18, regressam a Portugal e à Altice Arena, em Lisboa, os Scorpions. A banda alemã de hard rock celebra, este ano, meio século após a edição do álbum de estreia "Lonesome Crow". Klaus Meine e Rudolf Schenker - vocalista e guitarrista, os únicos membros que se mantêm dessa formação - contam hoje 74 e 73 anos de idade, respectivamente. Não é por isso que deixam de ser menos rockers ao fim de todo este tempo; aliás, o último álbum, "Rock Believer", lançado em fevereiro, é um manifesto de força do quinteto de Hanover, reduzindo o seu também conhecido lado baladesco ao mínimo.

No que respeita a festivais com cartazes internacionais, o metal também está muito bem representado na agenda musical deste mês, com o Laurus Nobilis Music Fest a acontecer já esta semana em Famalicão, mais concretamente na freguesia de Louro. Os norte-americanos Manowar, os suecos At The Gates e os italianos Lacuna Coil são os cabeças de cartaz dos dias 21, 22 e 23 de Julho, sendo que também por lá vão passar nomes respeitados do género como Orphaned Land, Decapitated, Rhapsody Of Fire e Benighted, entre outros.

Na semana seguinte, entre os dias 28 e 30, decorre o já tradicional Vagos Metal Fest, que promete levar mais uns milhares de festiva(meta)leiros aquela vila junto à Costa Nova. Dimmu Borgir, Testament, Emperor ou Exodus são algumas das atrações deste ano, onde o black metal e o thrash metal estarão bem representados, num total de 30 bandas em cartaz para todos os gostos. Após dois anos de cancelamento devido à pandemia, a Quinta do Ega volta assim a receber um dos eventos de peso que cresceu nos últimos tempos.

Recorde-se que este julho particularmente metálico começou justamente no local onde vai encerrar com os Iron Maiden: no estádio do Jamor, onde se realizaram as jornadas derradeiras do VOA Heavy Rock Festival, dias 1 e 2, onde passaram nomes como Mastodon, Bring Me The Horizon, Sabaton, Rise Against ou Epica.

A tudo isto ainda podemos juntar o Atlantis Concert For Earth que se vai realizar no próximo fim-de-semana, 22 e 23 de julho, nos Açores. Nuno Bettencourt, guitar hero e líder dos Extreme, é o ideólogo do projeto, a decorrer na Lagoa das Sete Cidades, em São Miguel, evento pela conservação global do planeta onde estarão bandas como Stone Temple Pilots ou Bush.