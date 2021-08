É uma das figuras do punk português e, em concreto, do bairro lisboeta de Alvalade. João Pedro Almendra foi vocalista dos Peste & Sida, entre outras bandas. É sobre ele o filme "Já Estou Farto" que o festival Indie Lisboa exibe às sete da tarde, no cinema São Jorge. Carlos Ramos, da organização, conta-nos um pouco mais sobre esta figura.

Ouça aqui a reportagem completa 00:00 00:00