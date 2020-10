Jardins Abertos em Lisboa em Festival

© Aline Macedo

Por José Carlos Barreto 16 Outubro, 2020 • 07:30

O jardim pode ser um lugar, onde a natureza está domesticada, mas também pode ser um lugar onde a natureza se mostra, nas várias formas, nas várias cores, nos vários ambientes, como é o caso do Outono, onde tudo muda, tudo acontece. Carolina Belo Matias é aqui a voz do Festival e tudo começa por quem está na cidade poder estar. mais perto da natureza. Há visitas guiadas para se perceber o que se está a ver, em jardins conhecidos, mas também jardins que só no festival se podem entrar, mas há muita diversidade, do maior ao mais pequeno. Nesta edição do Festival dos Jardins Abertos, agora no Outono, e pela primeira vez, o festival vai ter todos os jardins botânicos de Lisboa. Os jardins são pequenas ilhas de natureza na cidade, e muitas vezes estar num jardim é estar num outro sitio, com outros sons, com uma outra tranquilidade, como se o campo pudesse ter um enclave na cidade.

A Edição de Outono do Jardins Abertos ao longo de dois fins de semana: 17 e 18 e 24 e 25 de outubro, em dois formatos, presencial e virtual.