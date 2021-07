Jardins do Marquês enchem-se de música

© Pedro Martins/ Global Imagens

O Festival Jardins do Marquês começa este domingo, dia 4, em Oeiras. Até dia 11 de julho há muitas propostas sonantes num ambiente (muito) especial.

Seis noites de verão com os pianos de Maria João Pires e Júlio Resende no dia 4, dia 6 é o norte-americano Rufus Wainwright que atua depois de Vicente Palma, dia 8 há ligações Portugal/Brasil com António Zambujo e Tainá, dia 9 uma noite africana com Bonga e Mayra Andrade, dia 10 sobem ao palco dos jardins Jorge Palma e depois Camané com Mário Laginha e na última noite, 11 de julho, dois nomes grandes da música portuguesa e cabo-verdiana, Rui Veloso e Tito Paris.

O festival, que esteve para acontecer no ano passado mas que, por causa da pandemia, só agora conhece a primeira edição abre as seis noites nos Jardins do Marquês em Oeiras, já este domingo com os pianos de Júlio Resende e de Maria João Pires, e com a envolvência especial dos Jardins do Marquês em Oeiras.