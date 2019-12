Jardins no Circo de Papel

© Marta Marques

"Abro uma janela e encontro uma flor, um pardal, uma festa com cheiros de Primavera e cores de Outono," tudo parte do Rapaz de Bronze de Sophia de Mello Breyner que via de casa um jardim disfarçado, Bruno Machado que encena esta ideia de um jardim que existe mesmo, e mesmo que este seja o ano do centenário do nascimento de Sophia de Mello Breyner, o INAC o Instituto Nacional das Artes de Circo já tinha decidido explorar este conto olhando estes jardins onde Bruno Machado diz estarem cheios de fantasia. Saltos e malabarismo porque estamos a falar de circo que conta uma história, numa verdadeira tenda de Circo com flores com vários sotaques e línguas. "Tudo o que eu mais quero é voltar a sentir o cheiro das flores. Esta é a história do meu Jardim disfarçado", é o espetáculo Jardins do Circo de Papel.

Direção / Encenação: Bruno Machado e Janela Magalhães,Elenco: André Freitas, Carolina,Vasconcelos, Elvis Mendes, Jonathan Hernandez, Juanita,Hernandez, Pietro Barilli, Sofia Monteiro,Coreografia: Juliana Moura,Direção de Produção: André Borges,Produção: Lueli Cristina, Direção Musical: Luca Argel, Luz: Hélio Pereira,Cenografia: Arnold van Rossun, €Ringer: Hugo Zanardi, Co-produção: Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e INAC

Jardins do Circo de Papel na tenda de Circo no Parque da Juventude em Vila Nova de Famalicão.