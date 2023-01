Jazz, com Porta Jazz, em Festival

© Créditos Reservados

É uma porta e várias janelas abertas, para o trabalho de um ano da associação de música Porta Jazz, no Porto. Três dias de Festival, na décima terceira edição e é anunciado como um caldeirão de arte, música e humanismo. João Pedro Brandão, que é a voz da Porta Jazz, fala nesta grande mostra das várias maneiras de ligar o jazz.

O jazz em várias formas e processo e desde logo com as encomendas que também parte do Festival, e nesse lugar a novas abordagens, com gente nova, como é o caso do pianista Miguel Meirinhos, da nova geração do jazz do Porto, que convidou o saxofonista inglês Joshua Schofield, o espanhol Ricardo Formoso, no trompete, e os portugueses João Fragoso, no contrabaixo, e João Cardita na bateria, para um concerto onde, primeiro se estranha e depois vai dar a um lugar com um momento enérgico, espontâneo e livre.

O Festival Porta jazz para além de todas as parcerias e residencias traz também um cardápio de jazz da europa que nem sempre está disponivel aqui em Portugal.

Com o trio Wabjie, composto por Soraya Berent (voz e electrónica), Michel Wintsch (piano, teclados e electrónica) e Samuel Jakubec (bateria), que vem da Suíça/ Genebra; com estreia de "Into The Big Wide Open", do austríaco Alfred Vogel (bateria), que se apresenta com três músicos da cena jazz berlinense (Eldar Tsalikov - saxofone e clarinete; Valentin Gerhardus - piano e live sampling; Felix Henkelhausen - contrabaixo), e convida para uma aventurosa e audível viagem pela infinidade do grande vazio; do duo Alfons Slik, composto pelo pianista Grzegorz Tarwid e o baterista Szymon Pimpon Gasiorek, dois aventurosos músicos da Polónia que conjugam o seu virtuosismo com vocalizações e experiências sónicas entre a tradição do jazz, a improvisação livre, música contemporânea, poesia, rock"n"roll, pop moderno, disco e os costumes dos casamentos polacos; e Liudas Mockūnas (saxofones), Arnas Mikalkenas (piano, acordeão) e Håkon Berre (bateria), da Lituânia.

70 músicos, em 17 concertos, nas várias salas do Rivoli e ainda o fecho com gente nova que vale a pena sublinhar no alinhamento, refere João Pedro Brandão: No domingo, às 21h30, o projeto Do Acaso, que cruza música com literatura, encerra os concertos no Grande Auditório do Rivoli com 12 músicos em palco, liderados pela contrabaixista Sara Santos Ribeiro, a apresentarem "Catarse Civil": um exercício neo-surreal de materializar "os sonhos da humanidade que dorme".

Ao final da noite, como é habitual, o Café Rivoli recebe, às 23h30, showcases das escolas Art"J - JOBRA (dia 3), ESMAE (dia 4) e Conservatório de Músicas do Porto (dia 5), seguidas de jam sessions com os músicos do festival e toda a comunidade.

13ª Festival Porta Jazz, de sexta dia 3 de feveeiro a domingo, dia 5 de fevereiro, no Rivoli, no Porto