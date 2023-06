Jazz em Causa Efeito, nos 50 anos da Nova.

© Créditos Reservados

Celebrar os 50 anos da Universidade Nova, com um festival que reúne o novo no jazz, e quer mostrar a inovação que está em meio século que também lança o futuro. A Universidade Nova escolheu Pedro Costa, homem que está ligado ao jazz, há muitas décadas e que tem aberto caminho a muitos músicos com espeatculos e gravação de discos, estar aqui é também mostrar o melhor do novo, em jazz num Festival de Causa e Efeito.

Um desses exemplos é o novo disco do contrabaixista Carlos Bica que vem a Portugal estrear o novo disco à volta de Beethoven.

As mulheres na primeira linha do jazz, têm cada vez mais o protagonismo dos instrumentos, muito para além da voz, onde se mantiveram muito tempo, é também um lugar às mulheres músicas, que Pedro Costa dá neste festival de Causa Efeito.

Criar ideias para um certo futuro, para inovar, descobrir, criar surpresas é a Causa Efeito em Jazz, nos 50 anos da Universidade Nova.

Festival Causa Efeito, O jazz no meio século da Universidade Nova, de hoje, quarta feira 28 de junho, até 1 de julho.