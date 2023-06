Jazz no Parque: 32.ª edição une liberdade e criatividade

Serralves © André Rolo/Global Imagens (arquivo)

Julho traz mais uma edição do Jazz no Parque, em Serralves. A celebrar a 32.ª edição, o festival cresceu e apresenta sete concertos, divididos por dois fins de semana.

A edição deste ano tem como temas criatividade, emoção, diversidade e liberdade.

Conheça o programa da 32.ª edição do Jazz no Parque em Serralves 00:00 00:00

O jazz no Parque abre de forma simbólica com a formação portuense Mazam. Rodrigo Amado é o programador do festival. "É uma formação que integra o saxofonista João Mortágua; Carlos Azevedo no piano, Miguel Ângelo no contrabaixo e Mário Costa na bateria. Músicos com enorme experiência, consagrados no nosso país. É uma das formações mais interessantes da cena do jazz no Porto. Este concerto é às 17h00 no auditório de Serralves. Às 18h30 temos uma formação de quatro jovens, muito novos mesmo, mas quando gravaram o primeiro disco conseguiram logo marcar uma posição e tiveram muito impacto".

No domingo, dia 2 de julho, o Luís Lopes Fuchsia Trio abre o palco, às 17h00 e às 18h30 o Ténis do Parque de Serralves recebe um trio, que Rodrigo Amado descreve como explosivo. "A reunião de Tony Malaby, um dos saxofonistas mais importantes da cena de Nova Iorque, com o contrabaixista Michael Formanek. Os dois já tocaram muitas vezes juntos, mas este é primeiro encontro com o baterista João Lencastre. É um trio explosivo, que está a deixar as expectativas muito altas".

No fim de semana de 8 e 9 de julho, Susana Santos Silva apresenta-se a solo no sábado dia 8, às 17h00. Às 18h30 sobe ainda ao palco João Lencastre's Communion.

A 32.ª edição do Jazz no Parque termina domingo, dia 9, com Sofia Borges e Camila Nebbia.