Jesus, O Filho, da família que percorre todas as casas.

"Jesus, O Filho", sofre do transtorno Hikikimori, pessoas que ficam isoladas, dentro de casa ou dos quartos durante anos, sem nunca sairem. Esta trilogia de Elmano Sancho que quer relembrar, aquela pequena caixa de madeira, com a família de Maria, José e Jesus, que percorria, e ainda hoje percorre, talvez ainda no interior, uma casa por dia, em cada bairro, em cada aldeia ou vila. É a família que Elmano Sancho quer ver em palco. Primeiro "Maria, a Mãe", agora "Jesus o Filho" com esta doença de exclusão social, isolamento e morte aos poucos.

Uma família, ela também doente, com um pai e uma mãe, desestruturados, também de alguma forma a viverem este transtorno, numa ideia de presença e de ausência.

O espetáculo tem como estrutura dramatúrgica e cénica, os passos da confissão: o exame de consciência, o arrependimento, a confissão e o cumprimento da penitência. Jesus o Filho tem o seu próprio sacrifício em cena, nesta luta para recuperar a identidade perdida.

Poderá ser esta a redenção? Elmano Sancho, que escreveu e encena este espetáculo,

não crê, mas a confissão tem sempre essa exposição, como na cena, no teatro, a exposição, a humilhação e a violência.

Jesus o Filho, está na sala estúdio do Teatro da Trindade, em Lisboa, e fica de quarta a domingo, às 19h00, até 30 de outubro.