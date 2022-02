JN North Festival apresenta cartaz

Um dos primeiros festivais de verão deste ano apresentou esta tarde grande parte do cartaz. Há estrelas nacionais e internacionais.

É no último fim de semana de maio que o JN North Festival promete três dias de muita música na Alfândega do Porto.

Pela organização, Jorge Veloso mostra que há a confiança de que este festival vai realizar-se num ambiente bem diferente daquele que se vive agora. A fundamentar essa opinião está a garantia de que já "a partir de março, não só em Portugal como em toda a Europa, vão haver festivais".

E mesmo antes disso, "no início de maio", vão realizar-se "dezenas de Queimas das Fitas" em todo o país. É por isso que Jorge Veloso diz que o JN North Festival vai ser "o festival da retoma, numa nova normalidade".

É no fim de semana entre 26 e 28 de maio que vai acontecer o North Music Festival. A primeira noite é a única que é toda composta por bandas nacionais, no entanto, nos dias seguintes, os artistas portugueses vão continuar em franca maioria.

Do estrangeiro vêm nomes como Tricky, The Jesus & Mary Chain e the Waterboys. Entre os nomes nacionais destacam-se os Linda Martini, Paus, os GNR (a celebrar 40 anos de carreira) e a rapper Capicua, entre outros.

Os bilhetes diários custam 50 euros. O passe geral, para os três dias, está à venda por €90. O cartaz ainda não está fechado, mas estes são os nomes que já se conhecem:

26 de maio

Ornatos Violeta

Linda Martini

Zen

Paus

Paraguaii

Pedro da Linha

RIOT

27 de maio

Tricky

Capicua

Domingues

Cassete Pirata

T-REX

Throes + The Shine

28 de maio

The Jesus and Mary Chain

The Waterboys

GNR

David Fonseca

Keep Razors Sharp

Moullinex & Xinobi

DJ Vibe