Joana Alegre canta Manuel Alegre. "Como é que eu vou aguentar para não ser uma choradeira?"

"Espero que este espetáculo seja um vento que vem de tudo o que foi feito na vida do meu pai, no seu tropel do pensamento ". Um vento com a frescura de novos arranjos e muitos artistas da música nacional. O concerto-poema nasce da inevitável relação entre pai e filha, e sobe ao palco esta terça feira, em Lisboa, para repetir só em dezembro, em Águeda.

Uma vontade, quase urgência. Depois de "Lisboa Ainda", o poema escrito por Manuel Alegre para a cidade, em pleno confinamento, depois de juntar a música com as palavras do pai, e de outros se juntarem à canção, Joana Alegre fez-se ao vento: "Ele já foi homenageado em vários registos, mas esta homenagem da música nacional à poesia dele nunca tinha sido feita, e, para mim, a música é uma expressão máxima de emoção, daí a urgência de fazer isto nos 85 anos de vida dele. Queremos fazer isto com ele, na presença dele. E que fique para sempre".

Ouça aqui a conversa com Joana Alegre, filha de Manuel Alegre e responsável pela curadoria do espetáculo.

Camané, Cristina Branco, Ana Bacalhau, Maria Ana Bobone, Agir, Jorge Palma. E ainda Maria Bethânia, que se junta numa gravação áudio, "é uma versão mais serena da Senhora das Tempestades", explica Joana Alegre, que terá um dueto com Jorge Palma e junta, no final, todos os músicos, numa versão coletiva e contagiante da "Trova do Vento que Passa". "Espero que as pessoas gostem." E o pai, e o poeta? "Acho que está ainda um pouco tenso, mas já relativamente sereno, que vai ser uma coisa bonita." E a filha? "Espero que não seja uma choradeira, não quero que seja demasiado intenso, mas que seja um transbordo."

O espetáculo, com direção artística de André Santos e curadoria de Joana Alegre, tem duas datas marcadas: Lisboa, dia 5 de outubro, no Teatro São Luiz, e Águeda, onde nasceu o escritor, a 3 de dezembro, no Centro de Artes.