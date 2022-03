Joana Vasconcelos inicia em Favaios ciclo de exposições

Por Eduardo Pinto 08 Março, 2022 • 10:21 Partilhar este artigo Facebook

A Adega Quanta Terra, em Favaios, concelho de Alijó, tem, a partir desta segunda-feira, um atrativo cultural para além dos vinhos que produz. A artista Joana Vasconcelos mostra um conjunto de sete peças, em que se destacam "Coração Independente", numa sala do edifício, e o garrafão em ferro forjado "Pavillon de Vin", no exterior. Ficam até 19 de junho.

Joana Vasconcelos inicia em Favaios um ciclo de exposições itinerantes em Portugal, voltado para zonas que não costumam fazer parte do circuito internacional de arte contemporânea. A artista entende que "a cultura deve ir a todos os sítios ao invés de terem de ser as pessoas a irem ter à cultura".

A mostra na Quanta Terras surge no âmbito de uma parceria com os produtores de vinho e enólogos Celso Pereira e Jorge Alves, iniciada em 2021, que deu origem a dois vinhos com embalagens inspiradas nas caixas de transporte das obras da artista.

A parceria mantém-se na nova adega, que resulta da recuperação e transformação da antiga destilaria nº 7 da Casa do Douro, em Favaios. Celso e Jorge investiram 355 mil euros para adaptarem uma estrutura velha a um centro de enoturismo e cultura. Era um espaço onde se produzia aguardente vínica e agora acolhe pipas de vinho, recebe turistas, mostra arte e organiza eventos culturais.

"Estamos a contribuir com alguma coisa diferenciadora. É como acrescentar um ponto ao conto e dignificar a região", destaca Jorge Alves, enquanto Celso Pereira reconhece que ter "uma artista plástica da dimensão de Joana Vasconcelos no Douro", associada à abertura da Quanta Terra, tem "uma importância tremenda para o interior do país".

A temática do vinho nem sequer é estranha à artista, pois, como "símbolo da identidade portuguesa", tem vindo a criar várias peças relacionadas. No caso da Quanta Terra, ficou atraída pela "ligação entre o passado e o presente, entre a tradição e a contemporaneidade".

Por outro lado, a artista tem ligações à região onde se produz o vinho do Porto. O trisavô de Joana Vasconcelos foi presidente da Câmara de Peso da Régua. A bisavó e a avó tiveram uma quinta numa zona próxima, onde, ainda criança, a artista ia "na altura das vindimas, das amoras e de tomar banho no tanque".

Joana Vasconcelos vai também ficar ligada ao espaço de mostra e amostra dos produtos de Alijó, com destaque para o vinho. Resulta da recuperação e adaptação da antiga mercearia, na sede de concelho, por parte da Câmara Municipal. O autarca, José Paredes, diz que vai ser inaugurado na primeira semana de abril.

A artista vai ter uma exposição temporária de peças artísticas deferentes das que tem na Quanta Terra. A exposição chama-se "Quatro paredes caiadas" e está ligada ao "ambiente doméstico". Será um "ótimo momento para lançar um equipamento tão importante para o concelho e para a região", sublinha José Paredes.