Jonas: a voz do Novo Fado

"São Jorge" é o disco de Jonas

É uma vida com muitos caminhos mas, apesar de só agora se estrear em disco, o cantor lisboeta sente que o fado o escolheu já há muito tempo.

No Chapitô cresceu no teatro, na dança, no circo e na música mas a alma fadista acabou por cantar mais alto até quando se aventurou no estrangeiro a fazer outras artes. Em Londres, numa Escola de Circo, percebeu que era mesmo o fado que queria seguir.

Regressado a Portugal começou a trabalhar nos seus temas e gravou com o projeto Rosa Negra mas é agora, em 2021, que assina em nome próprio a maior parte dos 12 temas de "São Jorge" o disco de estreia. Um disco que fala da Lisboa Montra de Recuerdos, dos RBNB, da Insegurança Social ou até de um Big Brother.

Ouça aqui, na íntegra, a entrevista da TSF com Jonas. Um trabalho de Miguel Fernandes com sonorização de João Félix Pereira

Em "São Jorge", Jonas não dispensa a sonoridade e os instrumentos tradicionais do fado mas neste disco ouve-se falar de histórias e questões atuais como o turismo e a gentrificação, a descaracterização dos bairros tradicionais ou as incertezas laborais e financeiras.

São Jorge é um disco com produção de Jorge Fernando, músico que Jonas apelida como "ousado e inquieto na forma de compor e de explorar" e que entendeu o que o fadista queria para o seu álbum de estreia.

"São Jorge" vai ter agora apresentação, ao vivo, no Lux, em Lisboa, esta quinta-feira, às 22h00.