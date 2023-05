Capa do disco "Vida", de Jorge Palma © DR

Desde a celebração de aniversários de álbuns tão marcantes como Bairro do Amor ou Só até à Antologia onde passou por toda a sua discografia em seis espetáculos diferentes, isto depois da pandemia, período em que completou 70 Voltas ao Sol e foi agraciado pela Câmara de Lisboa e pelo Presidente da República.

Finalmente Jorge Palma voltou aos papéis e à caneta para escrever novas canções para um disco que só podia mesmo ter "Vida" no título. Abre com a música que deu nome ao novo álbum e termina com "Canção de Vida", tema que tinha escrito para Carlos do Carmo e que o fadista chegou a gravar no álbum E Ainda... em 2021.

Jorge Palma, Rui Reininho e Manuela Azevedo falam sobre o novo disco, uma conversa com sonorização de João Félix Pereira 00:00 00:00

Agora, depois de tanta estrada, foi a vez de Jorge Palma voltar a um estúdio e fez-se acompanhar de muita gente conhecida da nossa música; do produtor Mário Barreiros a músicos como Carlos Barretto, Flak, José Salgueiro, Júlio Pereira, Rão Kyao ou Mário Delgado, entre outros, os filhos Vicente e Francisco com quem canta "3 Palmas na Mão" e ainda dois outros cantores que se juntaram a Palma em "Plantas na Lua", Rui Reininho dos GNR e Manuela Azevedo dos Clã que também estiveram na apresentação, ao vivo, no Convento de São Francisco, em Coimbra que teve lotação esgotada no passado dia 6.

A tournée de "Vida" prossegue este sábado dia 13 em Torres Novas e vai continuar até ao final do ano com mais de 20 datas em todo o país.