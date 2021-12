Jorge Palma: "Tenho passado entre os pingos da chuva"

Jorge Palma © Pedro Correia/Global Imagens (arquivo)

Por Miguel Fernandes 12 Dezembro, 2021 • 12:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Jorge Palma celebrou 70 voltas ao Sol com um concerto de aniversário, no Castelo de São Jorge, em Lisboa, em 2020. O momento foi gravado e editado no passado dia 19 de novembro, em CD e vinil duplo, e entretanto, já levado a palco, em Lisboa e no Porto também no mês de novembro. Antes de novos espetáculos dias 16 (já esgotado) e 22 de dezembro no CCB, em Lisboa, Jorge Palma relembrou à TSF o espetáculo de aniversário, as condecorações e os momentos em que partilha o palco com uma orquestra de câmara conduzida pelo maestro Césario Costa. As orquestrações dos temas foram entregues aos pianistas Filipe Melo e Filipe Raposo e, tal como em setembro de 2020, a cantora Cristina Branco vai subir também ao palco como convidada de Jorge Palma.

Na conversa com a TSF falou ainda de uma viagem que tem por fazer, do disco que ainda está por gravar e da "graça" que acha por citarem as suas músicas na Assembleia da República.