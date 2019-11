© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Por Carolina Rico 19 Novembro, 2019 • 10:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Em estado de choque" com a notícia da morte de José Mário Branco esta terça-feira, aos 77 anos, Camané destacou "um dos artistas da música portuguesa de sempre".

Pub Pub

"Está muito para além de um cantor de intervenção. É um artista extraordinário, um produtor fantástico", afirmou o fadista na TSF, lamentando a perda de "um amigo, uma pessoa de quem gostava muito".

Pub Pub

José Mario Branco foi durante 20 anos produtor de Camané e sempre "fugia ao caminho fácil".

"Primeiro estava o bom-gosto, a estética, os valores musicais" que defendia, conta Camané. "Tudo o que fazia era com sentido de qualidade, bom gosto, elevação."

Era tanto José Mário Branco que propunha canções a Camané, como o fadista que pedia músicas ao produtor. "Foi uma pessoa que se apaixonou pelo fado."

José Mário Branco "percebeu o ambiente musical e deu o seu melhor". Em estúdio, o produtor "dava o seu contributo - que era fantástico - mantendo a estética do estilo musical". Tudo o que fazia "era com pinças para não desvirtuar a autenticidade" da música.

Ouça aqui a conversa entre Camané e Nuno Domingues em direto na TSF 00:00 00:00

Camané conta a ainda que conheceu José Mário Branco aos 18 anos, no Bairro Alto, em Lisboa. "Foi o Carlos do Carmo que mo apresentou."

Entre as muitas músicas com assinatura de José Mário Branco que marcaram o fadista, hoje, dia, da morte do músico e compositor, vem à memória de Camané a canção "Emigrantes da Quarta Dimensão" (1997). "Hoje de manhã só me lembro dessa."