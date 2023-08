José Pinhal "ressuscitou" e abriu o baile no festival Ponte d'Lima

A banda tributo José Pinha Post Mortem Experience © Gonçalo Delgado/Global Imagens

O mais recente festival de música do Alto Minho, o Ponte d'Lima, estreou esta sexta-feira à noite, com cerca de duas dezenas de bandas em cartaz.

O primeiro grande momento no recinto da Expolima, onde o evento decorre até amanhã, com os australianos Wolfmother, como atração principal, foi com a banda tributo ao cantor popular José Pinhal.

Quando os sete elementos do projeto - Bruno Martins (voz), David Machado (saxofone), João Sarnadas (guitarra), José Cordeiro (baixo), José Pedro Santos (bateria), Nuno Oliveira (percussão) e Tito Santos (teclado e trompete) -, subiram a palco, o festival transformou-se num baile com o público a cantar e dançar as canções de Pinhal, mesmo as de "sofrimento", como as descreveu o vocalista. Bruno que usa bigode e vestiu fato branco, como que "encarnou" o cantor que faleceu de forma trágica em 1993, num acidente de automóvel após um concerto. E "ressuscitou" êxitos como "Tu és a mulher que eu quero (tu não prendas o cabelo)", e "Magia (bola de cristal mentia)", "Tinhas que ser tu" e "Covarde".

"Já usava bigode e alguém tem que ser o cantor. E o cantor tem de emanar a essência Pinhalesca", disse o vocalista da banda, justificando o visual à José Pinhal, que também tinha algumas réplicas entre o público, principalmente, nos bigodes.

A música de baile e danceteria dos anos 80, conquista todo o tipo de público. A banda diz que o fenómeno lhes "fugiu ao controle" e continua crescer. Descreveram o concerto de Ponte de Lima como "muito intenso" e formularam o desejo de "regressar nas Feiras Novas (em setembro)".

O primeiro dia do festival Ponte d'Lima, começou com CAIO, seguiu com o bailarico de verão de Pinhal e rolou noite dentro com o "rock'n'roll" de Paulo Furtado [The Legendary Tigerman]. E Aron, Throes + The Shine e Capitão Fausto.

Os cabeças de cartaz Wolfmother, tocam este sábado às 23h50. São uma das bandas mais esperadas do alinhamento, que começa às 19h00 com Jepards e segue com Cassete Pirata, Linda Martini, David Bruno, Moullinex e encerra às 03h00 com Gin Party Soundsystem.

O bilhete diário para o festival Ponte d'Lima, custa 30 euros. Os passes gerais com campismo esgotaram antes do evento começar.

O produtor Jorge Dias declarou que o evento da responsabilidade da empresa Sons Observados, tem como objetivo em termos de público chegar às "5 mil pessoas por dia". E "consolidar-se" em 2024, com uma nova edição que "já está a ser alinhavada". Adiantou que "surpresas" serão anunciadas este sábado, o último dia (5 de agosto).