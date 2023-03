Julio Cesar no Chapitô, Julio, quê?

© Créditos Reservados

Por José Carlos Barreto 23 Março, 2023 • 07:30

Quando ouvimos o nome Júlio César, achamos que sabemos logo quem é, mas afinal, quem é? Se perguntarmos uma ou duas coisas percebemos logo que não sabemos patavina de Júlio César. É nesta ignorância que a Companhia de Teatro do Chapitô parte para este novo espetáculo e Jorge Cruz, um dos atores assume: afinal quem é Júlio César? Todos julgamos que foi o primeiro imperador de Roma, não, é mentira, nunca foi imperador, abriu as portas ao imperador, isso sim!

Pois, é o só o primeiro exemplo daquilo que não sabemos de Júlio César, mas o Chapitô foi à procura e traz tudo para este espetáculo, às vezes, é preciso dizer, o rigor histórico está ligeiramente distorcido, só quando dá jeito para esta comédia, sempre em tom de comédia.

Num espetáculo muito físico, de clown, três atores fazem todas as personagens e a sonorização é feita no momento, também pelos três atores, num rodopio de adereços que marcam as figuras.

Criação Colectiva da Companhia do Chapitô

Encenação - Jose C. Garcia e Cláudia Nóvoa

Interpretação - Jorge Cruz, Pedro Diogo, Susana Nunes

Direcção de Produção - Tânia Melo Rodrigues

Designer Gráfico - Sílvio Rosado

Audiovisuais - Frank Saalfeld

Comunicação - Cristina Carvalho

Júlio César da Companhia do Chapitô, estreia quinta-feira 23 de março, em Lisboa, e fica de quinta a sábado às 21h00 e domingo às 17h00, até 28 de abril.