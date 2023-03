Justiça! As muitas perguntas, Injustiça!

© Créditos Reservados

O que é Justiça? E a injustiça, este é o momento para todas as perguntas e todas as ideias sobre justiça, é um texto de Isabel Minhós Martins com encenação de Joana Providência.

Podemos colocar a questão em cima da mesa, uma travessa cheia de fruta. Quem tem direito a essa fruta, quem tem mais fome? Direito, dever, liberdade, estamos a falar de justiça, na nossa justiça, mas aqui, sublinha Joana Providencia é preciso colocar-nos no lugar do outro.

Uma ideia de justiça, é a proposta, quantas perguntas podemos fazer e se estivermos na pele do outro, que perguntas e respostas podemos dar.

Texto Isabel Minhós Martins, Direção Joana Providência, Cenografia Cristóvão Neto, Figurinos

Cátia Barros, Música Ana Bento, Bruno Pinto, Desenho de Luz Tiago Silva, Apoio à voz Maria do Céu Ribeiro, Apoio ao Movimento Daniela Cruz, Ilustração Carolina Gaessler, Formação em Língua Gestual Portuguesa Cristiana Ferreira

Interpretação e Cocriação

Joana Mont"Alverne, Joana Petiz, Rina Marques

Coprodução

Teatro do Bolhão, Teatro Aveirense, A Oficina, Teatro Nacional São João

Uma idéia de Justiça, estreia terça feira 7 de março, às 11h00, da manhã no Teatro Carlos Alberto, no Porto e fica com vários horários até sábado 11 de março.