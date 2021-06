Kastrokriola, criola versão de Pedro e Inês

© créditos reservados

Kastrokriola é uma nova criação do dramaturgo cabo-verdiano, Caplan Neves, a partir da obra de António Ferreira, que já esteve em cena esta época e agora está no palco esta versão de Cabo Verde, mas com o mesmo encenador Nuno Cardoso. O dramaturgo Caplan Neves coloca a peça neste tempo, em Cabo Verde.

Se, em Castro de António Ferreira, o risco de ocupação estrangeira e de impureza é a punição maior do amor de Pedro e Inês, aqui em KastroKriola é o escândalo da relação homoafetiva, entre Petra, mulher de futuro promissor no poder politico e Kastro que vem "insendiá ese partid y ese paíj".

Quando se fala de Petra ela obedece a uma ordem maior, o seu coração

KastroKriola, estreia amanhã, dia 10 de junho de 2021, no Mosteiro de São Bento da Vitória, no Teatro Nacional S. Joáo, no Porto, e fica até 12 de junho, sempre às 19h00.