"Khronos": o espetáculo que promete quebrar a barreira entre o desporto e a arte

O desporto e a arte vão andar de mãos dadas no Coliseu do Porto. "Khronos" sobe ao palco numa noite que junta a acrobacia à dança, passando pela patinagem e pelo circo. Ao todo serão 80 pessoas em palco, onde a passagem do tempo é a protagonista entre as várias disciplinas que fazem parte da atuação.

Para o diretor técnico de "Khronos", "as bailarinas podem entrar num espetáculo que não é desportivo, mas que tem acrobacia, que é desporto e que pode ser arte". Esse mote é transposto para a atuação que marca a véspera de feriado na cidade do Porto.

Ginastas do ArtGym Company juntam-se a atletas campeões do mundo e da Europa pelo Acro Clube da Maia. Há ainda patinadores, também campeões europeus da modalidade, a contracenar com artistas de circo e bailarinos das escolas de dança Pallco e Cuca Anacoreta.

Tudo isto confere ao espetáculo um caráter "transdisciplinar", já que "são várias as disciplinas que estão envolvidas". No entanto, nenhuma delas sobe ao palco de forma isolada.

Bárbara Sequeira é uma das atletas que já colocou o Acro Clube da Maia no mapa, devido aos títulos internacionais que já conquistou. A meio do ensaio e das catapultas humanas cheias de rodopios e mortais, arranjou tempo para contar à TSF que agora, no palco do Coliseu do Porto, a responsabilidade mantém-se, mas existe a dificuldade acrescida de aguentar a hora e meia de espetáculo. "Essa é a parte mais complicada", confessa.

O compromisso, diz Bárbara Sequeira, passa por "fazer um bom espetáculo", já que "pode ser a primeira vez que algumas pessoas têm contacto com a ginástica acrobática".

Quanto ao fio condutor de todas as disciplinas, Lourenço França explica que "Khronos" é um espetáculo sobre o tempo e a vida, "usa os ritmos circadianos, mas faz o transfere para o nascimento, para o envelhecer, para a morte e para o renascimento".

É no Acro Clube da Maia que parte do "Khronos" foi preparado. Lado a lado com crianças que estão a dar as primeiras cambalhotas, tudo é ensaiado até à exaustão, na cadência certa e ao som da música, como se de um bailado se tratasse. E tudo para que o espetáculo funcione como um relógio suíço, uma vez que existe um risco associado às acrobacias que são feitas.

Lourenço França considera que esse risco também atrai público e dá o exemplo do Cirque du Soleil, que não entra aqui por acaso. Além de ser uma referência para Úrsula Martins - diretora artística - e também para o diretor técnico, Lourenço França revela que a companhia internacional "ajudou na construção dos números e na logística" da atuação.

Os ensaios começaram em agosto, mas o espetáculo estava em mente há mais de dois anos. "Khronos" sobe agora ao palco do Coliseu do Porto, com a possibilidade de voltar a entrar em cena noutras salas do país.