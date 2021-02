Kiko & The Blues Refugees © DR

Por Miguel Fernandes 19 Fevereiro, 2021 • 13:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O músico, compositor e produtor luso-americano Kiko Pereira, fez-se acompanhar do guitarrista António Mão de Ferro, do teclista Jorge Filipe Santos, do baixista Carl Minnemann do baterista João Cunha e de mais uma série de convidados - e com a produção de Mário Barreiros - para gravar um disco que leva o ouvinte por esse universo da música da América, em onze temas originais.

"Threadbare" explica numa palavra o som, os músicos e a essência do disco e do projeto, algo usado mas feito de experiência como os músicos que gravaram este disco.

"Threadbare" é também o caminho lógico para os músicos, que têm na matriz este sons e esta estética que não vai em modas ou caminhos que se desviem da alma blues.

Ouça a peça de Miguel Fernandes 00:00 00:00

"Giver" foi o tema que deu a conhecer este novo disco. Uma canção que fala de um sentido de comunidade, do pouco de cada um que, em conjunto, se faz muito. Um tema que até nasceu antes da pandemia, mas que faz sentido em qualquer altura e que, no videoclip, conta com as mãos de gente mais ou menos conhecida do nosso meio musical, que quis dar mão a esta metáfora imagética.

O novo disco de Kiko & The Blues Refugees conta ainda com alguns convidados como Marta Ren, com quem canta "Sittin´and Wishin´" em dueto, e ainda Mila Dores, João Andresen e Rafaela Alves e Bj Cole, que já trabalhou com músicos como Elton John, Sting, Beck, Bjork ou Depeche Mode.

"Threadbare" é um disco de Blues, com ambientes que podem remeter também para sons de antes, mas os temas são de hoje, como "Fake News" ou "Sugar For Your Instagram".

O disco está aí e aguarda agora novos ventos que possam libertar os Blues na estrada.