Kino, a 18ª Edição em casa

Por José Carlos Barreto 21 Janeiro, 2021 • 08:00

O Festival KINO apresenta, na edição que marca a maioridade, a 18ª, todos os filmes online na plataforma de streaming Filmin.pt, 16 longas-metragens de expressão alemã. De 21 a 27 de janeiro, o Festival que tem a assinatura do Goethe-Institut Portugal, em parceria com as embaixadas dos países participantes. Filmes que chegam da Alemanha, Áustria, Suíça e Luxemburgo. Filmes de ficção, mas também documentários, obras de autores consagrados e jovens revelações.Esta quinta feira, dia 21 de janeiro, a KINO abre com a estreia nacional do filme protagonizado pelo luso-guineense Welket Bungué que, em novembro de 2020, foi distinguido por esta interpretação com o prémio de melhor ator principal no Festival Internacional de Cinema de Estocolomo. Berlin Alexanderplatz trata-se da atualização de um dos maiores romances da literatura alemã, a obra homónima de Alfred Döblin, já adaptada por Rainer Werner Fassbinder na épica série de televisão com o mesmo nome. A partir de amanhã sexta feira, 22 de janeiro, todos os filmes da KINO - Mostra de Cinema de Expressão Alemã ficão disponíveis para visionamento em Filmin.pt, podendo ser adquiridos acessos individuais para cada filme ou uma subscrição mensal para assistir à Mostra completa. Os assinantes da plataforma têm acesso a todos os conteúdos da KINO , bem como aos restantes filmes disponibilizados.