Kyma e Safi: a viagem de uma onda

Pai e filha fazem-se ao mar juntos no verão. Desta vez, Safi está por sua conta. Ela é uma menina " valente e determinada" que avista Kyma, a última e maior das ondas que lá vem. "Eu escrevo para contar histórias aos meus filhos", diz-nos Francisco Alegre Duarte, o diplomata sem pretensões literárias, que não prescinde da opinião do pai, o escritor Manuel Alegre, "o mais exigente, que diz com todas as letras quando não gosta". As ondas são filhas das tempestades.