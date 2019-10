La Forza Del Destino, no S.Carlos

© Créditos reservados

La Forza Del Destino, é uma das óperas mais conhecidas de Verdi, tem o drama de uma história passada em Espanha, nessa Espanha arrebata e nestas récitas, há também vozes portuguesas para os dois protagonistas, Donna Leonora para a voz de Cristina Oliveira e Don Alvaro para Paulo Ferreira, esta é a história dramática de uma paixão arrebata. Para a voz de Paulo Ferreira, esta ópera de Verdi é um desafio, em declarações à TSF, esta é uma ópera de grande reportório. Nesta história há várias mortes, digamos que La Forza del Destino é o drama na sua essencia mais pura. Há um destino que acaba num convento, nesse retiro de Don Alvaro, depois da amada donna Leonora tem sido assassinada.

La Força Del Destino no Teatro Nacional S.Carlos, em Lisboa, com recitas hoje, quarta e sexta feira, sempre às 20h00 e tem recita no Porto, no Coliseu Ageas, a 26 de Outubro.