La Sylphide, a Companhia Nacional de Bailado a dançar o amor

É uma história de amor sublime, impossível, a primeira obra do ballet romântico, la Sylphide, uma pequena fada, alada, que sobrevoa sobre a cabeça de James, o jovem que abandona a noiva, para tentar amar, este ser, alvo, deslumbrante, que vive na floresta. Aqui La Sylphide é a bailarina Filipa de Castro.

Este é um amor impossível, mesmo que James a vá procurar, à floresta, insistentemente, apaixonadamente, até à morte.

O drama de um amor levado ao extremo da vida, para um bailado que requer muito dos bailarinos, muita exigência, para estes movimentos leves de quem voa.

Um bailado, com a bailarina Filipa de Castro, que vai estar no papel principal de Sylphide ao lado de Carlos Pinillos, a dançar a personagem de James, com a Orquestra Sinfonietta de Lisboa também com músicos da Orquestra Sinfónica Portuguesa, com o maestro Vasco Pearce de Azevedo.

A Companhia Nacional de Bailado, dançará a versão coregráfica de August Bournonville (1805-1879), de 1836, com música de Herman Løvenskiold (1815-1870)

La Sylphide, pela Companhia Nacional de Bailado, estreia hoje, Dia Mundial da Dança, 29 de abril de 2022, no Teatro Camões, no Parque das Nações em Lisboa, às 20h00 e fica até 13 de maio.