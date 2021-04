Laboratório do Futuro, em Guimarães com WestWay Lab.

© créditos reservados

Por José Carlos Barreto 07 Abril, 2021 • 08:00

É um Festival de Laboratório como o diminutivo indica, e este ano, a oitava edição é totalmente em digital, e Rui Torrinha, o diretor artístico, vê esta edição como a oportunidade de desafiar o futuro e juntar esta grande jangada de pedra a Península Ibérica e alargar a conversa, para os próximos temps, aproveitando esta ideia de laboratório. Lançada a semente neste terreno agora árido, depois da pandemia, mas um terreno com muito para dar, haja vontade. O WetWay Lab deste ano mantem os mesmos dias, mas há coisas que saíram do programa.Às vezes como velho ditado português, há males que vêm por bem, neste caso o WestWay Lab, de Guimarães passa a ser outra coisa a partir de agora.Portugal e Espanha, a fazerem e a mostrarem música em colaboração, começa uma parte hoje na oitava edição do WestWay Lab, a partir de Guimarães.

WestWay Lab em Guimarães Digiral de hoje até 10 de abril, é a oitava edição 2021.