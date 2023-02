Lagoa Henriques, Prógonos, em centenário

© Créditos Reservados

Por José Carlos Barreto 28 Fevereiro, 2023 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Prógonos, são os primeiros ou quem pertence a uma geração anterior, aqui a Karnart quer deixar, neste espetaculo, em performance e instalação, a que Luis Castro, um dos diretores artísticos da associação, chama "perfinst", e que tem na frente a homenagem a Lagoa Henriques, que viveu e trabalhou naquele espaço, onde hoje está a Karnart, na avenida da Índia, 164, em Lisboa.

Este ano é o centenário do nascimento de Lagoa Henriques e naquele espaço recuperado, a Karnart faz toda a atividade e agora neste novo espetáculo, há uma visita guiada, por vários lugares do espaço, incluindo onde vivia e trabalhava Lagoa Henriques, também Carlos Amado, lugares onde muito material abandonado foi resgatado pelo trabalho de limpeza e arquivo, nessa junção das artes performativas com as artes visuais.

São materiais de todos os dias, recibos, cartas, pequenos objetos que pertenciam tanto a Lagoa Hneriques, como a Carlos Amado, mas Luís Castro, da Karnart sublinha esse mural, assinado por Lagoa Henriques, recuperado numa das paredes do antigo atelier.

Um lugar de muitas curiosidades, um lugar de trabalho e de vida de Lagoa Henriques, um homem que escreveu, esculpiu, desenhou, ensinou, faz 27 de dezembro um século que nasceu, relembrado em prógonos.

dramaturgia, conceito e instalação

Luís Castro

paisagem audiovisual e estilização

Vel Z

interpretação

Isabel Gaivão

Francisco Arraiol

confecção de figurinos, assistência e contra-regra

Davi Rodrigues

assistência à dramaturgia

Isabel Gaivão

comunicação e gestão de conteúdos

Ana Amorim

gestão administrativa e financeira

Márcia Matos

assistência de produção

Sandra Costa

assessoria informática

João Bertrand Cabral

fotografias

Alípio Padilha

Prógonos, espetáculo de performance e instalação da Karnart, estreia quarta feira 1 de março, na avenida da India, 168, em Lisboa e fica de quarta a domingo, às 21h00, até 26 de março.