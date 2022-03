Lavre vai receber espaço cultural sobre José Saramago

Por Clara Maria Oliveira com Cristina Lai Men 07 Março, 2022 • 11:06 Partilhar este artigo Facebook

Lavre, em Montemor-o-Novo, prepara-se para albergar um espaço cultural com o nome de José Saramago.

Em declarações à TSF, Henrique Lopes, o vereador da cultura da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, confirmou a validação do espaço, depois de uma conversa com Nuno Cacilhas, o responsável pelos roteiros literários "Levantado do Chão", e Pilar Del Río, a presidente do Conselho de Administração da Fundação Saramago.

Questionado sobre quando será o final da obra, o vereador confessa que o "processo será lento", porque ainda vai ser desenhado.

O novo recinto será "complementar" ao Centro Interpretativo "Levantado do Chão", que será inaugurado em 2022 na sede de concelho e ao roteiro que assinala os dias de Saramago na vila alentejana.

Em 1976, José Saramago residiu em Lavre, uma vila de cerca de 700 habitantes, inserida no concelho de Montemor-o-Novo, no Alentejo.

Os dois meses que viveu na localidade alentejana serviram de inspiração para o livro Levantado Do Chão. A obra com que o escritor português, prémio Nobel da Literatura, ganhou maior reconhecimento, foca-se no trabalho pesado, na ceifa e no pagamento curto.

