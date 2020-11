LEFFEST 2020: Cinema em estado de emergência mas a pensar no futuro

© Site Leffest/DR

Por Ricardo Alexandre 13 Novembro, 2020 • 11:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os organizadores do festival lembraram-se de Herberto Helder na abertura do texto de apresentação do programa da décima quarta edição do LEFFEST: "Não compreendo./ E julgas tu que eu compreendo?/ Quem pode compreender?". Nada mais certeiro para refletir, no grande ecrã e nos debates, sobre aquilo que se abateu sobre o pressente: "uma espécie de sombra instalou-se entre nós e o amanhã, pondo-nos à prova".

O festival de cinema, ainda para mais com a declaração do novo estado de emergência, teve de se adaptar: "Foi um bocadinho mais difícil preparar o festival, como acontece quando estamos na praia a fazer um castelo de areia e vem uma onda ou outras crianças que estão a brincar e resolvem deitar tudo abaixo e temos de fazer tudo outra vez", diz, na TSF, o diretor adjunto do festival, António Costa. O LEFFEST acabou por fazer três calendarizações da programação. O festival vai, por fim, decorrer entre esta sexta-feira e o dia 25, nas duas cidades.

Ouça aqui a conversa de António Costa, diretor-adjunto do LEFFEST com o jornalista Ricardo Alexandre 00:00 00:00

O festival, além de mais de uma dezena de filmes em competição (e com o Nobel da Literatura 2019 Peter Handke, no júri), filmes fora da competição, homenagens e retrospetivas, vai assinalar os 25 anos da elevação de Sintra a património da UNESCO com um conjunto de debates cujo título é da autoria do geógrafo Álvaro Domingues: "Património à beira de um ataque de nervos". Como as cidades combinam, de forma equilibrada, "o turismo de massas e a vivência das cidades por parte dos seus habitantes", vai ser o mote das conversas.

O LEFFEST vai homenagear também a Cinemateca Francesa, realizadores como Wong Kar Wei -com filmes em cópias restauradas - e Paul Thomas Anderson, mostra um documentário de Abel Ferrara sobre o ato de fazer documentários, que também tem um filme fora da competição, tal como Gia Coppola e vamos poder ver The Human Voice/ A Voz Humana do espanhol Pedro Almodôvar, inspirado no texto homónimo de Jean Cocteau.

O ciclo os Olhares em Confronto nasceu do desejo dos organizadores de "homenagear filmes que ousaram questionar a natureza controversa da imagem cinematográfica e desafiar o olhar hegemónico do cinema, procurando novas e mais autênticas perspetivas". Como afirma Laura Mulvey (Riddles of the Sphinix): "numa cultura patriarcal, poder-se-á dizer que todo o cinema está imbuído de um olhar masculino? Será possível libertá-lo destes mecanismos repressivos?" Um dos filmes em exibição será "Os Esquecidos" do enorme Luis Buñuel. Questões de raça, feminismo, "propostas interessantíssimas de filmes que é raro ver em Portugal", afirma António Costa. Já o simpósio "As Artes e o Público no Mundo Pós-Pandemia" é uma espécie projeção do desconhecido. Ela ainda está entre nós.

No dia 20 de novembro, o ator (nomeado três vezes para Óscar) Viggo Mortensen estará no LEFFEST - Lisbon & Sintra Film Festival para apresentar a sua primeira longa-metragem FALLING (2020), que será exibida no Teatro Tivoli em sessão única. Mortensen tornou-se conhecido do grande público pelos papéis de Aragorn na trilogia O Senhor dos Anéis (2001-2003).

FALLING, que teve estreia mundial no festival de Toronto, no Canadá, "é um estudo cuidadoso sobre a família contemporânea e uma reflexão acerca dos obstáculos que se encontram no caminho para a aceitação e para o perdão". O filme integra a Seleção Oficial - Fora de Competição do LEFFEST'20.

2001 Odisseia no Espaço abre esta sexta-feira o LEFFEST. A escolha da obra magistral de Kubrick para abrir o festival deve-se ao facto de ser "um filme que nos questiona sobre o futuro e sobre o que nós somos". Em cópia restaurada, às 19h30, no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra.