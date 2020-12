Lendas e histórias transmontanas oferecidas a alunos de Bragança e Vinhais

Por Afonso de Sousa 16 Dezembro, 2020 • 18:51 Partilhar este artigo Facebook

Desde "O Touro Azul", à do "Forno dos Mouros" ou à da "Raposa e o Lobo", estão todas lá. São 65 histórias de encantar, ou não, que foram recolhidas por quatro autores transmontanos em aldeias de Bragança e Vinhais. A ideia partiu de um presidente de Junta e integrou as propostas do Orçamento Participativo de Portugal em 2017.

Agora viram a luz do dia com a edição de dois livros. Ontem e hoje foram distribuídos alguns pelos alunos de escolas dos dois concelhos, que também contribuíram com desenhos que inspiraram a ilustração.

O Lourenço tem oito anos. Fez um desenho da história da "Raposa e do Lobo" e contou-a. "O lobo e a raposa caçaram um carneiro e enterraram-no. Depois combinaram que só o comiam no próximo dia. Só que a raposa, à noite, foi lá e comeu-o. Só deixou o rabo de fora".

A Matilde imaginou um cenário mais natalício. " Sim, com flocos de neve, e também desenhei um monte". Os dois e o resto da turma do 7º ano da escola Básica Miguel Torga, em Bragança, inspiraram, com os seus desenhos, os ilustradores dos dois livros que agora vêm a luz do dia. Manuela Brás é a professora dos pequenos.

"E pô-los a participar, de forma ativa, fará deles conhecedores e também transmissores deste património literário".

António Tiza, presidente da Academia Ibérica da Máscara foi um dos 4 autores que andou pelas aldeias á procura dos contadores de histórias. "Continuam a sê-lo, à sua maneira. Hoje já não há os serões de antigamente. São pessoas que vivem nas aldeias, que têm a sua casa, tem a sua agricultura, a maior parte são reformados, recebem as pessoas e dão-lhes um copo de vinho". E uma história pelo meio.

João Ribeiro da Silva da Delegação da Cultura do Norte ajudou a distribuir às crianças, os livros cheios de uma cultura muito própria. "Que corre sempre o risco, por ser imaterial, de se ir perdendo. O facto de ter sido recolhida, de ter sido trabalhada, ter sido publicada, faz com que, não só perdure no tempo como pode ser trabalhada pelas gerações futuras".

Foi isso que imaginou Alex Rodrigues, o presidente da Junta de Pinela no concelho de Bragança quando propôs a ideia ao orçamento participativo de 2017. "O mais importante de tudo é o que elas (crianças) vão levar para casa, vão contagiar as suas famílias com toda esta riqueza do nosso património imaterial".

Fica fechado um ciclo que ao mesmo tempo abre outras perspetivas de perdurarem no tempo saberes únicos de um povo ímpar. Os dois livros com 65 histórias de Bragança e Vinhais têm o prefácio de Marcelo Rebelo de Sousa e vão para o mercado no primeiro trimestre do próximo ano.