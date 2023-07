Linda Martini: vinte anos de carreira celebrados com uma experiência "surreal" no Alive

Por Maria Ramos Santos 08 Julho, 2023 • 22:45 Partilhar este artigo Facebook

A marcar os 20 anos de carreira, os Linda Martini atuaram esta sexta-feira no palco principal do festival NOS Alive e viveram "uma experiência quase fora do corpo, meio surreal" no concerto que abriram com "Eu nem vi".

"Nós estamos mais habituados a concertos em nome próprio ou em espaços fechados e de repente, chegas aqui em plena luz do dia e com um mar de gente que quase é inimaginável para nós contar aquelas cabeças todas", descreveu a banda em entrevista à TSF.

Ouça a entrevista com Linda Martini na íntegra, por Miguel Fernandes. 00:00 00:00

À espera de um "público mais perdido", os Linda Martini foram surpreendidos por uma plateia animada com a "matiné punk chunga" e que se fez ouvir no Passeio Marítimo de Algés. Os artistas portugueses conquistaram também os festivaleiros de outras nacionalidades, que nas redes sociais os "taggaram" nas suas publicações e confessaram à TSF que este foi o concerto de que mais gostaram até hoje.

Atuar antes de Idles foi uma "experiência", mas a banda composta por André Henriques, Cláudia Guerreiro, Hélio Morais e Rui Carvalho adorou ter "aquecido aquela gente toda" para outro concerto, que consideraram também "incrível".

Os Linda Martini começaram a tocar com 20 anos e agora estão "na casa dos 40", mas nunca com "planos a longo prazo". Os músicos preferem fazer "a bola rolar" ao perceberem "o que vem a seguir"

"É mágico. Não tens nada e de repente apalpas os bolsos e há aqui uma música, há aqui uma ideia e isso sempre nos fascinou (...) esse momento da descoberta, acho que é por isso que continuamos", afirmam.

Em 2022 a banda lançou o seu sexto álbum ERRÔR. Por agora, os "concertos têm corrido bem", a "ligação com o público é maravilhosa" e há muita "vontade de fazer música nova".

O NOS Alive termina este sábado, único dia que não esgotou. Pelo palco principal vão passar Queen of The Stone Age, Sam Smith, Rufus du Sol, Machine Gun Kelly e Carolina Deslandes com Bárbara Tinoco.