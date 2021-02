Lisb-on Jardim de Inverno: festival online este fim de semana

© DR

Este fim de semana há festival online. O Lisb-on, enquanto não volta ao Parque Eduardo VII, acontece num ecrã perto de si e ganha o nome de Jardim de Inverno.

O último final de tarde, no parque, foi em 2019 mas a organização do Lisb-on não ficou à espera da próxima oportunidade para levar o festival para a rua e trabalhou no formato digital para fazer chegar o festival, com 20 atuações, durante este fim de semana aos "jardineiros" - os festivaleiros do Lisb-on. E há dois objetivos principais; dar exposição aos artistas e fazer reverter as doações para os nomes do cartaz.

Há 20 atuações nesta edição online do Lisb-on. Ouça a reportagem de Miguel Fernandes. 00:00 00:00

A participação é gratuita, basta fazer o registo em Lisb-on.pt, e depois, poderá assistir aos 20 os nomes que vão atuar nos dois dias do festival, este sábado e domingo, entre as 14h00 e as 00h00.

O convite a cada jardineiro - festivaleiro - é o de criar o melhor ambiente possível em casa, registar-se em Lisb-on.pt, e depois, usufruir dos sons do festival.

Dj sets e live acts, jazz, funk, house, muita música para dançar e a possibilidade contribuir para os artistas do festival e ainda para o parceiro de sempre do Lisb-on, a Casa dos Animais de Lisboa.