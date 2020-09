Lisboa na Rua: Jorge Palma comemora 70.º aniversário com concerto online

Jorge Palma © Direitos Reservados

Jorge Palma já conta com 70 voltas ao sol e outras tantas aos palcos de norte a sul do país. No ano em que faz 70 anos, o músico vai dar um concerto, inserido no programa Lisboa na Rua, dia 12 de setembro, com transmissão online.



No palco, além do compositor, estará um ensemble clássico composto por 14 músicos, dirigido pelo Maestro Cesário Costa, e Cristina Branco será a convidada especial.



O concerto vai ser transmitido nas redes sociais da Câmara Municipal de Lisboa, EGEAC e do artista no próximo sábado (dia 12), a partir das 21h30.

O espetáculo "70 Voltas ao Sol" contará com temas como "Bairro do Amor", "Frágil" ou "A Gente Vai Continuar". Os arranjos são de Filipe Melo e Filipe Raposo.