Lisboa Soa, um festival que quer fazer-se ouvir e "levantar questões"

Lisboa Soa leva a arte sonora a vários lugares da capital

Por Melissa Lopes e Rui Cid 26 Agosto, 2022 • 10:27

A partir de esta sexta-feira e até domingo, os apreciadores do som podem participar no Lisboa Soa, um festival que leva os participantes à descoberta de vários lugares na capital, através do som.

"A ideia é provocar situações que as pessoas passem mais tempo a escutar ou a provocar situações de escuta, em variadíssimas áreas relacionadas com questões ambientais, arquitetónicas, na relação com os espaços e na relação de uns com os outros", explica Raquel Castro, da organização, à TSF.

Além de trazer arte sonora a certos espaços, através de instalações, performances e workshops, o Lisboa Soa "procura também, de alguma forma, posicionar-se em diferentes temas e levantar questões", acrescenta.

A iniciativa nasceu em 2016 e já passou por locais como a Tapada das Necessidades, a Estufa Fria e os Reservatórios de Água.

Entre as novidades deste ano, estão percursos na Carpintaria de São Lázaro e no Teatro Romano do Museu de Lisboa.

A pré-abertura do festival aconteceu no dia 22, com a inauguração da Exposição "Acoustics of Resistance" de Mikhail Karikis (até 28/08) e performance com Helena Espvall, Joana Guerra e Maria do Mar.