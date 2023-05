Literatura da Europa, na Noite de Lisboa

© Créditos Reservados

É um serão à volta do Intendente, em Lisboa, como refere Fátima Dias, coordenadora da EUNIC Portugal, que organiza estas noites de literatura. para ouvir palavras dos livros, alguns pela voz dos próprios autores e autoras e muitas vezes na língua em que escreveram os textos.

a poesia ao teatro e ate a banda desenhada, livros em voz alta, numa noite de Lisboa, em encenações de 10 a 15 minutos com leituras encenadas com representação teatral.

Estas sessões da Noite de literatura podem acontecer em sítios que não são habituais para estas apresentações e nalguns casos lugares que não estão abertos ao público.

Lugares como a Fábrica de Torrefação Cafés Negrita, o hotel Palácio do Visconde, o Laboratório e a Oficina do FabLab Lisboa, o pátio da Junta de Freguesia de Arroios, ou o recreio e as salas da Associação Pró-Infância Santo António de Lisboa.

15 paises, da Europa, com textos de todos os géneros, literários, de ficção, documentos,

para uma noite de muitas palavras ditas.

As leituras da Chéquia, Espanha, Estónia, Grécia, Itália, Luxemburgo, Portugal e Roménia.

11ª. edição da Noite da Literatura Europeia, dentro do programa das Festas de Lisboa, sábado, dia 3 de junho, na zona do Intendente, das 19h00 até às 23h30.