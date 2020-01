Liturgia dos Pássaros, no CCB

© Nanã Sousa Dias

Por José Carlos Barreto 22 Janeiro, 2020 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Liturgia dos Pássaros é um disco de Daniel Bernardes que junta um trio clássico de jazz, piano, bateria e contrabaixo e chama para esta ideia de musica o grupo de percussão que toca multi instrumentos, para esta celebração do jazz a partir da linha de um compositor que nada tinha a ver com o jazz, o compositor Olivier Messiean. Olivier Messiean não está propriamente ligado ao jazz, nunca escreveu nada para o jazz, mas era até como organista um improvisador e aí começa a fazer um certo sentido. Daniel Bernardes, desde o conservatório que seguia estas linhas, do compositor françês. Liturgia dos Pássaros, até porque Olivier Messiean, era também ele um cientista de Passaros, para muitas vezes copiar timbres e melodias. É o mestre françês que está sempre na base, mas o que vamos a ouvir é a leitura de Daniel Bernardes sobre outras harmonias de Messiean.

Liturgia dos Pássaros, amanhã à noite, 23 de janeiro, com o trio de Daniel Bernardes e a percurssão de Drumming, no pequeno auditorio do Centro Cultural de Belém, em Lisboa às 19h00.