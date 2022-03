Livraria Lello vai expor ao público obras "valiosas, raras e antigas"

Por TSF 31 Março, 2022 • 10:51 Partilhar este artigo Facebook

A Livraria Lello, no Porto, abre ao público, esta sexta-feira, um espaço dedicado a primeiras edições e livros raros. Neste espaço, os visitantes vão poder visitar exposições e conhecer o espólio daquela que é considerada uma das mais bonitas livrarias do mundo.

Esta manhã, na TSF, Aurora André Pinto, administradora da livraria, destacou algumas das obras que os visitantes poderão ver, mas que não estão à venda, como "um incunábulo de 1478", um dos "primeiros livros impressos". "É um livro muito antigo, mas que está muito bem conservado", garante.

Disponíveis aos olhos dos visitantes, vão estar também o espólio da Coimbra Editora, casa centenária que faliu e cujas obras a Lello não quis que se "fragmentassem" e parte do espólio da Brazenhead Books, icónica livraria de Manhattan, em Nova Iorque, "escondida" num pequeno apartamento, que encerrou há três anos, com a morte do dono. "Foi conhecido como o último pirata de Nova Iorque, o Michael [Seidenberg], ele faleceu em 2019. Tinha a sua livraria no seu próprio apartamento. Era uma coisa muito boémia, muito interessante. Depois de ele falecer, o espólio estava em risco de se perder e nós adquirimos parte", explica Aurora André Pinto.

"Há coisas muito interessantes para ver, muito valiosas, muito raras, muito antigas", reforça a administradora da livraria.

A partir desta sexta-feira, o espaço já pode ser visitado. Para aceder a esta zona exclusiva, basta fazer a inscrição no site da Livraria Lello.