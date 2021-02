Livrarias independentes querem vendas ao postigo sem perder direito ao lay-off

© Líbia Florentino / Global Imagens

O presidente da RELI- Rede de Livrarias Independentes - espera ouvir esta tarde do Ministério da Cultura propostas que evitem a falência total do setor. José Pinho admite que a solução pode passar pelo regresso das vendas ao postigo, mas não nos moldes do passado.

O responsável da RELI diz que, antes de mais, quer ouvir o que o Ministério da Cultura tem para dizer e que apoios e propostas tem para apresentar. Se puder, José Pinho diz que irá dizer que a venda de livros ao postigo "é com certeza uma solução, agora, não é por sim só uma solução".

José Pinho recorda que o que aconteceu no passado foi uma coisa perversa. O livro foi considerado como um bem essencial e, apesar de todos saberem que as livrarias não iam vender a mesma coisa do que se estivessem abertas, deixaram de ter acesso ao lay-off.

O presidente da RELI adianta que não quer deixar de ter acesso ao lay-off: "Não conseguimos ocupar todas as pessoas o tempo todo. Se deixarmos de ter acesso ao lay-off passamos a ter um problema adicional. Estamos abertos, temos encargos e não vendemos nem um décimo do que vendíamos".

José Pinho diz entender que a pandemia obrigue a que sejam adotadas medidas drásticas, mas, ao contrário de outros estabelecimentos comerciais como os hipermercados, as livrarias não são, nem se prevê que venham a ser no futuro, locais de grandes concentrações de pessoas.

