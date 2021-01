Livreiros querem poder vender no novo estado de emergência. "O Governo impediu o acesso ao livro"

Livraria Fábula Urbis © Líbia Florentino/Global Imagens

O presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros espera que, no próximo estado de emergência, as vendas possam ser recuperadas. João Alvim pede bom senso, e defende que, se as livrarias são prejudicadas, cabe ao Governo compensá-las por não serem autorizadas a fazer as chamadas vendas de livro ao postigo.

"Aquilo que defendemos é que o livro deve ser considerado novamente, não perdeu o seu estatuto de bem essencial", argumenta João Alvim, em declarações à TSF. O representante do setor não tem dúvidas de que "o Governo conseguiu, com estas medidas, impedir o acesso da população em geral ao livro", já que a possibilidade de adquirir livros ficou "reduzida exclusivamente às lojas online".

Na perspetiva de João Alvim, a venda deve ser reposta. "A disponibilidade de livros diminui significativamente porque a maioria das pessoas não frequenta as lojas online e portanto vemos com bons olhos que os livros possam ser disponibilizados a todos os leitores e ao público em geral em todos os locais que continuam a ser frequentados pelas pessoas."

00:00 00:00

O presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros acusa o Executivo de estar, com esta medida, a impedir o acesso da população a um bem essencial, e pede uma reconsideração, agora que o estado de emergência será renovado. "A primeira obrigação do Estado numa situação destas - e é isso que nos diz a legislação sobre a concorrência - é disponibilizar os artigos ao público em geral. O que o Governo fez foi impedir essa disponibilização sem qualquer fundamento."

João Alvim também acredita que a proibição destas vendas foi feita "não com critérios sanitários, mas com critérios ditos de concorrência".

"Se há algum prejuízo de o retalho livreiro nem ao postigo poder vender, então é o próprio Estado que o deve compensar e não impedir a população de aceder ao livro", conclui.

