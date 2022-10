Livro "O Porto é uma Nação" é uma expressão do carácter da cidade

© Pixabay

O Porto é uma Nação não tem origem conhecida, mas é a expressão que Jorge Afonso Morgado identifica como o espelho da cidade.

"Para mim, é o significado de uma definição do caráter da cidade, em termos de liberdade, de independência, de orgulho. E embora seja uma "nação", como o título do livro diz, é também uma cidade muito aberta ao mundo, desde sempre."

No livro, com uma visão de dentro para fora, cabem factos, obras, figuras e acontecimentos que fizeram e fazem da cidade aquilo que ela é: um balanço permanente entre o popular e o cosmopolita.

"Somos a única cidade média da Europa que tem dois prémios Pritzker... somo uma cidade que tem uma dos melhores aeroportos da Europa..."

Fernando Medina é protagonista de um dos textos que compõem o livro, quando, ido do Porto, acabou a governar Lisboa e recebeu o elogio de Jorge Afonso Morgado. Agora, também no ministério das Finanças, o ponto de partida pode ser uma mais valia.

"Fernando Medina começou por ser presidente da Federação Académica do Porto, estudante da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, e acaba por ser uma suprema ironia um portuense na presidência da Câmara Municipal de Lisboa. O ministro das Finanças não é, normalmente, uma pessoa popular, mas pode ser que a parte das 'contas à moda do Porto' lhe venha a dar alguns louros, esperemos que sim."

Jorge Afonso Morgado diz que a cultura é uma marcas do Porto dinâmico, que não se acomoda nem se resigna. Cidade ninho da criação e de nome como Agustina Bessa Luís, Eugénio de Andrade, entre outros.

"Gente que não teria tido lugar neste Porto, se o Porto não fosse uma cidade aberta e muito dada à cultura e muito disponível para acolher projetos novos. Se calhar não seriam tão marcadamente diferentes, e não teriam, se calhar, tantas dificuldades para se impor."

A conversa segue para a marca Porto no sector da banca e da indústria. No passeio, um homem que veste a camisola do Futebol Clube do Porto passa e grita o nome que a cidade e o clube partilham.



"Isto que ouvimos é fantástico. É uma forma de estar e de dizer que se calhar temos um bocadinho a mania que somos diferentes. Mas somos mesmo diferentes!"



O livro "O Porto é uma Nação" tem prefácio do jornalista e historiador Germano Silva.