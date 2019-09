Longa vida para o podcast

Por TSF 30 Setembro, 2019 • 20:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Desert Island Discs"

Pub Pub

© DR

Pub Pub

Começamos pelo emblemático "Desert Island Discs". "O que levaria para uma ilha deserta?". Ouvimos esta pergunta inúmeras vezes, e a resposta é dada pelos convidados deste programa.

Uma música, um livros e um luxo, paras levar como companhia e as respostas começaram a ser dadas a 29 de janeiro de... 1942. São quase 80 anos de história, onde podemos encontrar como convidados as mais incríveis personalidades.

Entre os episódios disponíveis em podcast está um excerto do programa emitido a 19 de outubro de 1959, com Alfred Hitchcock. Podemos ouvi-lo, por exemplo, a contar que antes de entrar na industria do cinema, trabalhou como engenheiro.

Ao longo dos programas, com tantos episódios emitidos, houve convidados que passaram pela "ilha deserta" mais do que uma vez. No entanto, houve uma personalidade que foi convidada quatro vezes: Sir David Attenborough, uma das mais célebres vozes da BBC. O luxo que escolheu para a sua ilha foi, imagine-se, um piano.

"The Memory Palace"

© DR

Passamos agora para "The Memory Palace". Aqui, contam-nos pequenos episódios do passado, alguns bastante surpreendentes. Um deles leva-nos até 1939. Fazendo as contas, são 80 anos que nos separam da noite em que, aproximadamente, 20 mil americanos estiveram presentes num comício pro-nazi, no Madison Square Garden, em Nova Iorque.

A história deu origem ao mini documentário, "A Night at the garden", realizado por Marshall Curry, que esteve nomeado para os óscares. As imagens são impressionantes, uma vez que a própria organização filmou o evento com uma estética que nos remete para as imagens da Alemanha Nazi.

O episódio é recente, data de 20 de fevereiro de 2019.

"Chernobyl - O Podcast!"

© DR

De certeza que já ouviu falar da mini série "Chernobyl", galardoada com 10 Emmys. Ora, o seu autor, Craig Mazin, analisa no podcast os detalhes da história, tanto os factos reais, como os ficcionados. Segundo o autor, a ideia é manter a transparência com os seguidores da série.

O último episódio do programa é de agosto deste ano, altura em que ocorreu um acidente com um míssil cruzeiro de propulsão nuclear e foi necessário passarem quatro dias da explosão que provocou pelo menos cinco mortos para as autoridades russas admitiram que o acidente esteve ligado aos testes de novo armamento e, ainda assim, prometeram levá-los "até ao fim".

"More or Less - Behind the Stat istics

© DR

Voltamos à BBC para lhe apresentar a nossa última sugestão.

A 19 de agosto, Jeremy Corbyn, lider da oposição britânica, partilhou o vídeo no Twitter, com a frase: "You can´t disagree with this", em português, "não se pode discordar desta afirmação". A frase foi dita por Ash Sarkar, uma jornalista e ativista política de esquerda, que afirmou que 120 mil pessoas teriam perdido a vida por causa das políticas de austeridade no Reino Unido.

No seguimento desta afirmação, o More or Less: Behind the Statistics, foi investigar, dissecando os números e cruzando dados e estudos sobre a evolução da mortalidade nas últimas décadas, os cortes nos sistema nacional de saúde do Reino Unido e nos benefícios atribuídos pelo estado, com o objetivo de chegar a uma conclusão. Para não estragar a surpresa o melhor é mesmo ouvir o podcast.