Lopez estreia peça com Keersmaeker e Akman na CNB

Por José Carlos Barreto 03 Março, 2023 • 07:30

Anne Teresa de Keersmaeker, Alexander Akman e Fábio Lopez, três coreografos que marcam a dança destes dias, juntos agora neste triple bill na Companhia Nacional de Bailado.

Keersmaeker já foi a artista da cidadde de Lisboa, Ekman é o coreografo do momento, a quem chamam l"enfant terrible e Fábio Lopez, português diretor de uma companhia em França e vai fazer uma estreia absoluta com Avant Qu"il N"y Ait le Silence. Aquele silêncio no momento antes da morte, não é a morte nem a vida é um sopro sem som, como se o silêncio envolvesse tudo naquele instante.

As coreografias de Fábio Lopez fazem esquecer os ossos dos bailarinos, a elasticidade é usada até ao ponto mais extremo, entre o neo-clássico e o contemporâneo.

Fábio Lopez quis sublinhar os figurinos de José António Tenente e o Quarteto de Cordas de Matosinhos, que ao vivo juntam todas as três peças, de três ideias completamente diferentes, mas que neste programa se juntam neste fio de ouro da coreografia.

GROSSE FUGE

Grosse Fuge é uma coreografia que se apresenta num íntimo, intenso e inventivo diálogo com a música de Beethoven.

AVANT QU"IL N"Y AIT LE SILENCE

A simplicidade de um gesto oferece-se como um furacão de tentações.

CACTI

Cacti é uma alegre paródia, uma desconstrução afetuosa e acutilante da dança, na qual somos transportados através do humor.

Keersmaeker/ Lopez/ Akman, três peças de três coreógrafos, na Companhia Nacional de Bailado, no Teatro Camões, no Parque das Nações, em Lisboa, estreia esta noite, sexta-feira 3 de março e fica até 19 de março.