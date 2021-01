Lorca e a Dramática Terra Espanhola

© Miguel Bartolomeu

Yerma, Bodas de Sangue e a Destruição de Sodoma, a trilogia incompleta de Federico Garcia Lorca, que António Pires encena, com várias particularidades, sendo que a Destruição de Sodoma é uma instalação, mas também com atores. António Pires descobriu esta triologia, com a Destruição de Sodoma, incompleta, e resolveu fazer esta encenação com duas peças em palco e uma instalação com atores. A destruição de Sodoma, é apenas uma folha A4, em rascunho que António Pires descobriu, com apenas poucas palavras, onde acrescenta outras palavras de poemas de Lorca e faz uma instalação com atores, com o arquiteto João Mendes Ribeiro, onde são lidos esses textos, na galeria Graça Brandão, em Lisboa, agora gravada em vídeo, para se ver e ouvir em casa. Yerma, já esteve em palco, as Bodas de Sangue, que está agora em processo de ensaio e que há-de estrear no teatro S.Luiz, que faz a coprodução, duas peças de Lorca a partir de notícias de jornal. Para ver agora em casa, Yerma e A destruição de Sodoma, para ver em vídeo, na plataforma Bol

Trilogia Dramática da Terra Espanhola, do Teatro do Bairro em co produção com o teatro S.Luiz, agora para ver uma parte em casa, e esperamos para ver Bodas de Sangue, em palco.