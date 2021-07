Loulé jazz. Uma festa do jazz nacional

© Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

Por Teresa Dias Mendes 30 Julho, 2021 • 12:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Quatro noites e oito concertos compõem as notas do cartaz deste ano do Loulé Jazz. Foram as restrições da pandemia que ditaram a presença exclusiva de músicos portugueses, mas, se depender do diretor artístico do festival, é para continuar assim. Mário Laginha espera que o festival se transforme, daqui para a frente, numa festa do jazz nacional.

Bernardo Moreira, Eduardo Cardinho, João Frade, Maria João e Carlos Bica, Pedro Moreira, Miguel Meirinhos, Trio de Jazz de Loulé e Zé Eduardo são os nomes que brilham na cidade de Loulé. Oito ensembles na Cerca do Convento do Espírito Santo soltam as notas de nomes mais consagrados, e outros ainda menos conhecidos.

" Experimentem vir", é o convite deixado por Mário Laginha.