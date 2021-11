Lua Amarela, dois jovens em fuga

© Jorge Gonçalves

São dois dois jovens em fuga ela é Leila, ele é Lee, ele é conhecido em todos os meios, Macho Lee, ela é tímida, sempre agarrada às revistas das figuras públicas. Esta é uma peça de David Greig com encenação de Pedro Carraca, podíamos dizer que podiam ser um Bonnie and Clyde, mas com outras variantes, outros tempos.

Pedro Carraca junta este espetáculo a uma trilogia de um espetáculo que já fez, este a Lua Amarela e um outro que há de encenar, sempre com essa ideia de crescer, o que é de crescer, e como.

Dois jovens, ela, Leila é filha de um médico tem tudo pela frente, ele Macho Lee, a polícia conhece-o, a segurança social, as crianças, o professor dos ATL da escola, o pessoal auxiliar, o médico, toda a gente conhece o Macho Lee.

O final, podemos cria-lo, mas todas as decisões da vida somos nós que as tomamos, e há também a cidade, sem saída, sem qualquer saída é apenas um lugar, ou uma balada

LUA AMARELA de David Greig Tradução Pedro Marques Com Gonçalo Norton, Rita Rocha Silva, Paulo Pinto e Inês Pereira Cenografia e Figurinos Rita Lopes Alves Luz Pedro Domingos Banda Sonora Rui Rebelo Assistente Pedro Cruzeiro Encenação Pedro Carraca.

Lua Amarela, está no Teatro da Politécnica, em Lisboa, dos Artistas Unidos, de terça a sábado às 19h00, até 18 de dezembro.